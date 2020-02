Alvino sicuro:”Il clima intorno al Napoli è sereno. Situazione multe ferma a Novembre”

La risposta del noto giornalista a chi parlava di tensioni nel club

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è interventuo Carlo Alvino, il quale ha analizzato il clima che si respira in casa Napoli. Ecco quanto dichiarato: “Vorrei fare una precisione sul Napoli, c’è un clima molto sereno, anzi la squadra e lo staff tecnico di Gattuso è carico al punto giusto in vista della sfida contro il Barcellona. La questione multe è cristallizzata al 5 novembre, non ci sono novità, non c’è nulla di particolare. Sono tutte situazioni che ormai i calciatori conoscono bene e non ha impatti sulla vita quotidiana. L’atmosfera intorno al Napoli è serena. Non credete a chi vi racconta il contrario, non c’è nessuna tensione grazie al lavoro della società e di De Laurentiis che sta distendendo i toni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Primavera, ora è ufficiale. Rinviato il prossimo turno di campionato

Chiariello:”Tifosi? Bisognava trovare un accordo. Barcellona rosa pazzesca”

Savoldi: “Napoli in ripresa dopo la confusione creata da Ancelotti. Questo il Barcellona attuale”

Barcellona, Piquè in conferenza: “Il Napoli? Ha battuto la Juventus e il Liverpool”

VIDEO – Messi nel tempio di Maradona: splendida clip della SSC Napoli!

De Luca: “L’orientamento è far svolgere tranquillamente la sfida Napoli-Barcellona”

Napoli – Barcellona, pubblico delle grandi occasioni, ma non quello giusto, questo il perchè

Questore di Napoli: “La polizia è sempre presente, i tifosi devono aver pazienza”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus in Italia, come ci possiamo difendere

Coronavirus: dimessi 8 italiani Celio

Morta investita da bus, autista indagato