Allegri: “L’Inter resta la favorita per lo scudetto, poi il 21 siamo tutti a zero punti”

In seguito al ko contro il Barcellona, Massimiliano Allegri dice la sua e mette le mani avanti: “Inter parte ancora favorita”.

Massimiliano Allegri, in seguito alla sconfitta contro il Barcellona, ha preso parte ad un’intervista post-partita, per Sky Sport ed ha esposto la sua opinione in merito al risultato ottenuto. Max si dice soddisfatto del lavoro di squadra e sottolinea il breve tempo che hanno avuto a disposizione per preparare la partita tutti insieme. Tuttavia si lascia andare ad una dichiarazione rivolta ai Campioni d’Italia: “Chi vince il campionato di solito è sempre il favorito. Poi il 21 siamo tutti a zero punti, bisogna cercare di fare 90 punti per vincere il campionato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Castel di Sangro, domani sarà il giorno di Mertens e Lozano

Ascoli, Sottili: “Squadra con personalità ha cercato il pareggio. Osimhen forte, il Napoli può fare un campionato da protagonista”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila