Allenamento Napoli: Raspadori quasi completamente in gruppo

La SSC Napoli ha riportato la seduta di allenamento degli azzurri presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Dopo tre giorni di riposo il Napoli ha ripreso le sedute di allenamento. Gli azzurri preparano la sfida di campionato contro il Torino; intanto gli ultimi azzurri alle prese con gli impegni delle Nazionali sono tornati a Castel Volturno. L’attaccante Giacomo Raspadori è tornato quasi completamente ad allenarsi in gruppo.

Di seguito il report della Società partenopea:

“Dopo la settimana di sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione tecnica. Successivamente lavoro di potenza aerobica e partitina a campo ridotto. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali.”

