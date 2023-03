Napoli, Zielinski: “Siamo favoriti ma non abbiamo ancora vinto”

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria della Polonia contro l’Albania.

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è intervenuto dopo la sfida vinta dalla Polonia contro l’Albania. Il giocatore si è soffermato sul campionato che stanno disputando gli azzurri, esprimendo un parere anche sulla vittoria del campionato.

“Napoli favorito per la vittoria della Champions? Adesso non ci pensiamo, siamo proiettati sul campionato, in particolare alla prossima partita con il Milan. Sarà una gara molto importante ed è l’unica cosa che conta in questo momento. Non facciamo ancora calcoli sull’aritmetica per quanto riguarda lo Scudetto. Abbiamo un grande vantaggio ma non ci fermiamo. Nessuno pensa che sia già fatta. Dobbiamo continuare così perché ci sono ancora diverse partire prima della fine del campionato.”

