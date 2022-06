Alvino su Deulofeu: “Il Napoli non resta mai con le mani in mano”

Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni sull’interesse del Napoli per Gerard Deulofeu.

Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissioni Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha detto la sua sull’interesse del club partenopeo per Gerard Deulofeu.

“Gerard Deulofeu è più giovane di Mertens, non è bravo come lui dal punto di vista della realizzazione, ma il Napoli non è un club che resta con le mani in mano. Il Napoli ha sempre trovato una soluzione, se Mertens dovrebbe andare via si saprà come sostituirlo e si continuerà con una squadra di alto livello.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter su Schouten, il giocatore è stato accostato anche al Napoli

Napoli, Schira: “Lontani i rinnovi di Mertens e Koulibaly”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici