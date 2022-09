Alvino su Osimhen: “Ha un brutto carattere, è sempre incazzato”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato dell’attaccante Victor Osimhen.

Carlo Alvino ha parlato di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista si è soffermato in particolare sul carattere dell’attaccante nigeriano e sulle conseguenza che esso può portare all’interno della squadra.

“Osimhen ha un caratteraccio: quando si rende conto di ricevere poche palle utili si innervosisce e dà un contributo inconsistente alla causa. Se sei più forte lo devi dimostrare sul campo. Osimhen è sempre arrabbiato e questo non va bene, né per lui né per i compagni. Se la prende con il mondo intero. Deve inoltre migliorare nei movimenti. Da centravanti egoista anche ieri ha tolto una buona palla a Khvicha Kvaratskhelia: era un pallone davvero d’oro. I palloni giocabili sono stati pochi ma l’atteggiamento non va bene. Un compagno, se ti comporti in un certo modo, ti può anche rispondere per le rime e, così facendo non si costruisce nulla, si distrugge. Bisogna stare molto attenti.”

