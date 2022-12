Antalyaspor-Napoli, il giorno dopo: le condizioni di Matteo Politano

L’agente rivela le ultime sulle condizioni di Matteo Politano

Ci sono stati attimi di apprensione per Luciano Spalletti e per i tifosi azzurri durante Antalyaspor-Napoli. Nella prima metà di gara Matteo Politano è stato toccato duro da un avversario ed è rimasto a terra per un po’, per fortuna senza conseguenze gravi. Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni nel corso di un suo intervento a Radio Crc: “Politano sta bene, ha ripreso anche a giocare, credo non abbia avuto nessun problema serio”.

Fonte foto: Instagram @sscnapoli

