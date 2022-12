Parisi, parla l’agente: “Difficile che Fabiano vada al Napoli”

Fabiano Parisi potrebbe non vestire la maglia del Napoli

Fabiano Parisi, è da diverso tempo nell’orbita Napoli. Gli azzurri seguono da tempo il terzino sinistro dell’Empoli. Su un suo possibile futuro in azzurro ha parlato Mario Giuffredi (agente tra gli altri di Politano, Mario Rui e Di Lorenzo) ai microfoni di Radio CRC.

Queste le sue parole:

“Parisi al Napoli? Oggi dirlo non è assolutamente corretto perché c’è Mario Rui che è un giocatore di livello importantissimo. Per Mario Rui prenderemmo in considerazione l’idea di andare via solo dopo aver vinto lo scudetto, ma dovrebbe arrivare un’offerta importante perché lui sta bene a Napoli. Oggi è difficile vedere Parisi a Napoli“.

