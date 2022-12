Antalyaspor-Napoli: Raspadori fa la differenza, è un’arma vincente

La Gazzetta dello Sport esalta Giacomo Raspadori affermando che ha fatto la differenza durante la sfida amichevole tra Napoli ed Antalyaspor.

Durante la gara amichevole tra Napoli ed Antalyaspor, andata in scena nella giornata di ieri, Giacomo Raspadori è stato autore di ben due reti. L’attaccante azzurro è stato dunque decisivo nel match e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la sua prestazione.

Di seguito ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Non solo segna una doppietta e colpisce un palo, ma è l’uomo che sa fare la differenza. Capace com’è di fare la mezzala (così segna il primo gol), la punta (così la seconda rete), il trequartista (il legno lo colpisce così e dalla stessa posizione serve l’assist a Politano) e comunque l’uomo di raccordo fra centrocampo e attacco. Un regista avanzato come già avevamo potuto ammirare a tratti durante la prima parte della stagione e che diventa un’arma in più, importantissima, per la capolista.”

