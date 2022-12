Inter, Dzeko: “Napoli sorprendente, spero rallentino”

Edin Dzeko parla dei prossimi avversari dell’Inter alla ripresa del campionato

Alla ripresa de campionato il Napoli affronterà l’Inter nel big match del prossimo 4 gennaio a San Siro. Edin Dzeko, attaccante dei nerazzurri, ha parlato della squadra partenopea ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

“La partita contro il Napoli vale tre punti come le altre, non è importante l’avversario, ma un successo ci può dare tanta fiducia in casa. Non mi aspettavo andassero così bene, nonostante siano una grande squadra. Spero che rallentino un po’“.

Fonte foto: Instagram @edindzeko

