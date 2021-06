Antonelli: “Senesi piace a molti. Napoli? La guida tecnica è una garanzia”

Stefano Antonelli, agente di Marcos Senesi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, esponendo la sua opinione relativa al mercato azzurro e al suo organico.

Spalletti è pronto a fare le sue scelte. La permanenza di alcuni calciatori è tutta da vedere.

Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Mercato? Qualcosa si farà. Per la prima volta nel campionato italiano cambiano così tanti tecnici, si azzerano i concetti e quindi si cambierà. Ora c’è un’attenzione reale, bisogna stare attenti veramente al bilancio e a quello che si è perso. Riduzione stipendi e attenzione ai costi: si farà anche tanto ma con attenzione amministrativa. Anche a Napoli accadrà la stessa e identica cosa. Altro mercato di continuità del Napoli? Ho veramente pochi dubbi. La guida tecnica è una garanzia e, in generale, a Napoli sono arrivati tutti allenatori importanti negli ultimi anni. Ci sono dei cicli per alcuni calciatori che finiscono e ci sono dei momenti di ossigeno ormai saturo. Quindi anche il Napoli all’interno ha probabilmente dei calciatori che sono arrivati a fine corsa. Detto questo bisogna vedere cosa propone il mercato dal punto di vista economico. Fabian Ruiz è un candidato all’uscita ma bisogna vedere chi lo vuole comprare alle cifre che merita. Bisogna vedere chi ha la forza economica per arrivare a Koulibaly. Piuttosto che cambiare è meglio confermare e dare continuità”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, offerta per Attila Szalai 14mln: il Fenerbahce rifiuta, ecco quanto vuole

L’intermediario Antonelli: “Koulibaly può partire anche per meno di 40mln”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Rabbi a Davide Donadei: “Facciamo un figlio”, ma stanno insieme da solo 4 mesi