De Maggio annuncia: “Beppe Santoro torna al Napoli: sarà il team manager”

De Maggio annuncia il ritorno di Beppe Santoro al Napoli

Ultime notizie calcio Napoli – Walter De Maggio, annuncia il ritorno di Beppe Santoro al Napoli, il giornalista ne ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto ha dichiarato:

“Sinatti è rientrato nello staff del Napoli al pari di Calzona, entrambi già in azzurro con Sarri. Notizia in esclusiva: come team manager torna Beppe Santoro che ha lavorato all’ombra del Vesuvio ai tempi di Walter Mazzarri e che poi lo ha seguito prima all’Inter e poi al Torino!”

