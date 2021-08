Arbitri & Arbitri – Marco Di Bello è l’arbitro di Genoa – Napoli

Arbitri & Arbitri – Marco Di Bello sarà l’arbitro di Genoa-Napoli, gara valida per la seconda giornata di campionato.

La prima giornata di campionato ha dato al Napoli e ai suoi tifosi, la giusta carica per un inizio coi fiocchi. L’impronta di Luciano Spalletti s’è vista, il tecnico ha dato maggiore fiducia e spirito di squadra. Questo è il Napoli che piace e che da soddisfazioni, anche in dieci. Tuttavia era solo la prima, sarà responsabilità del mister toscano riuscire a proseguire per questa strada, intrapresa nel migliore dei modi. Adesso testa al Genoa.

Il Napoli scenderà in campo al Ferraris domenica alle 18:30, per disputare il match contro il Genoa di Davide Ballardini. La seconda giornata di campionato è stata affidata alla direzione di Marco Di Bello, appartenente alla sezione Aia di Brindisi. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Michael Fabbri del distretto di Ravenna, con la collaborazione di Mauro Vivenzi della sezione di Brescia. Il compito di assistenti è stato conferito dalla CAN ad Alessandro Giallatini – Roma 2 – e Fabiano Preti – Mantova -. Quarto ufficiale Matteo Gariglio del distretto Pinerolo.

I precedenti di Marco Di Bello con il Napoli

Marco Di Bello, 39enne bancario di Brindisi, è considerato un arbitro dalla buona personalità, che predilige l’andamento fluido del gioco, interrompendolo il meno possibile. Tuttavia pecca per l’utilizzo eccessivo e spropositato dei cartellini. Dal canto suo, Di Bello, è considerato uno dei migliori arbitri dell’organico della CAN di Serie A.

Di Bello vanta 15 precedenti con il Napoli, dove gli azzurri hanno ottenuto ben 12 vittorie e 3 sconfitte. Nella scorsa stagione ha diretto Napoli-Atalanta 4-1, Napoli nel 17 ottobre 2020. Napoli-Roma 4-0 il 29 novembre 2020, Atalanta–Napoli 4-2 il 21 febbraio 2021. Roma-Napoli 0-2 il 21 marzo 2021 e Napoli-Lazio 4 – 2 il 22 aprile 2021.

Memorabile è il siparietto avvenuto tra Ancelotti e Di Bello durante Napoli-Cagliari il 25 settembre del 2019, con le parole del mister in merito all’espulsione di Koulibaly: “Non so cosa abbia detto. È paradossale che abbiamo avuto un’espulsione diretta e un’ammonizione contro un’altra ammonizione, quando mi sembra che la squadra tosta sia stata il Cagliari e non noi“. Tutti i falli tattici e non dei sardi restano impuniti. Solo Rog, al 30’, è l’unico cagliaritano ammonito per fallo su Allan.

I sardi segnano all’87’, ma l’azione si sviluppa dopo un macroscopico calcio di rigore negato al Napoli.

Nell’area del Cagliari, Klavan trattiene vistosamente Llorente – arrivando a stracciargli persino la maglia -, ma Di Bello e La Penna al Var non se ne accorgono. In quella circostanza la reazione di Di Bello è poco condivisibile, mostrandosi pieno di sé ed espellendo addirittura Koulibaly, che protestava per una giusta causa. L’episodio tuttavia rimane indimenticabile, fu negato il calcio di rigore al Napoli che sparisce dalla telecronaca di Sky ed è censurato da tutte le televisioni pubbliche e private, comprese gran parte delle TV partenopee.

I precedenti di Marco Di Bello con il Genoa

Nei sette precedenti del Genoa con l’arbitro Di Bello, il Grifone è riuscito a trionfare solamente una volta, peraltro fuori casa. Era in casa del Chievo, quel match fu vinto per due reti ed era anche la prima chiamata per l’arbitro in questione. Successivamente a quella giornata, con lui, sono arrivate solamente sconfitte ed un solo pareggio.

Barbara Marino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cristiano Ronaldo, 3 milioni a gol e fatturato alle stelle

UFFICIALE – Genoa-Napoli sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi