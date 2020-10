Ass. Borriello: “Juventus-Napoli? Si devono vergognare per quello che hanno fatto”

Ciro Borriello dice la sua su Juventus-Napoli

Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tema del suo intervento, il caos generato dal caso Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

Juve-Napoli? Sono arrabbiato per questa vicenda, ma non per il lavoro delle Asl, ma perchè questi signori piemontesi dovrebbe ringraziarci, abbiamo avuto senso di responsabilità, potremo essere da esempio per come abbiamo rispettato un’impostazione dell’autorità sanitaria. Si devono vergognare per quello che hanno fatto, andare lì allo stadio e tutto. Il protocollo? Può essere cambiato. Se non fosse stata Juve-Napoli nessuno avrebbe detto nulla.”

