Atletico Portici – Inizio di stagione e le parole di mister Sangiovanni

L’Atletico Portici inizia la nuova stagione con Edilmer. mister Sangiovanni: “Mi aspetto quantomeno lottare per provare a vincere il campionato!”

L’Atletico Portici ha iniziato la sua stagione dopo la promozione. Il 3 ottobre del 2020 a Caivano, nello stadio comunale Vittorio Papa, è andata in scena l’amichevole tra Edilmer Cardito e Atletico Portici, utile per la preparazione atletica delle squadre per affrontare al meglio la stagione 2020/2021.

La neopromossa di Portici ha affrontato con entusiasmo e determinazione un avversario di categoria superiore dimostrando in questo primo match che è pronta ad affrontare la nuova stagione.

L’Atletico Portici ha dominato il primo tempo della partita sprecando tante occasioni da goal e un rigore. L’Edilmer si è mostrato atleticamente più preparato ed ha colpito nelle difficoltà della difesa biancoceleste, la buona prestazione dei ragazzi di mister Sangiovanni ha però permesso di riequilibrare la predominanza territoriale, facendo così concludere la partita 1 a 1 grazie alla rete del bomber Antonio Romano.

Le sensazioni per l’inizio del nuovo campionato (di cui non si ha data certa) sono molto positive e la partita con l’Edilmer è stato un segnale confortante per mister Sangiovanni. Il primo match, post lockdown, permette all’Atletico Portici di mettere benzina nelle gambe e di riprendere quei automatismi che hanno caratterizzato lo scorso campionato.

L’Intervista

L’Atletico Portici per affrontare la seconda categoria ha deciso di ripartire da dove si era fermato, Mister Sangiovanni. L’allenatore dei biancocelesti non ci ha pensato due volte a restare e ha sempre creduto nella forza del gruppo e nella visione del calcio come un “divertimento”, ma allo stesso tempo, chiede ai suoi ragazzi determinazione e coraggio.

Per conoscere meglio il progetto Atletico Portici e il suo allenatore ci siamo rivolti direttamente a lui, gentilissimo a rilasciare un’intervista a Forzazzurri.net:

Il progetto Atletico Portici è pronto a ripartire per una nuova stagione: quali sono gli obiettivi di questo nuovo campionato?

“Gli obiettivi di quest’anno sono quelli di sempre: divertirsi prima di tutto, questo è il segreto di un progetto a lungo termine; mentre per quanto riguarda il campo è di andare oltre la categoria esprimendo un concetto di calcio propositivo e bello da vedere, ovviamente non nascondo che mi aspetto quantomeno lottare per provare a vincere il campionato.”

Per la nuova stagione sia la Società che lei avete deciso di continuare questo “matrimonio”: come reputa il progetto e qual è il segreto di questo rapporto?

“La realtà è che non è stato necessario sederci per discutere, ma è bastato uno sguardo per comprendere che questo progetto doveva continuare. A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare i dirigenti Ciro Sforza, Mario Spena e Giampaolo Zappalà per averci assicurato sempre un supporto e la massima libertà decisionale. In verità, non so come definire il nostro rapporto, ma credo che esista un’intesa per la passione, spirito di aggregazione e per socializzazione che solo il calcio regala.”

Parlando di calciomercato tra conferme e nuovi annunci, La squadra sta creando una nuova forma per affrontare la prima categoria: Secondo lei sono necessari altri innesti? Cosa chiederà ai nuovi arrivi?

“Non amo parlare di calciomercato, di questo se ne occupa egregiamente il direttore Giovanni Sollo. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, mi aspetto la massima disponibilità e il massimo impegno per il nostro progetto… poi tutto il resto verrà da sé. Bisogna sicuramente ringraziare e far un plauso a tutti i ragazzi della scorsa stagione che hanno vinto la terza categoria con merito e con onore.”

In un’intervista sempre con Forzazzurri.net un suo calciatore Roberto Pirone ha fatto intendere che la forza di questo progetto è il gruppo: possiamo confermare che è opera di Mister Sangiovanni?

“Non è assolutamente così, non è merito di una sola persona, ma di tutto lo staff e dei giocatori che hanno avuto e hanno voglia di stare insieme, facendo anche dei grossi sacrifici. Ringrazio anche mister Lucente Alessandro e Alabiso Giuseppe che sono i veri artefici di questo progetto che ci fa amare sempre di più il gioco del calcio e l’Atletico Portici. Infine, voglio ringraziare anche i due dirigenti Pelliccia Cristian e Sollo Giovanni sempre disponibili con tutti”

Per i nostri lettori: Chi è Mister Sangiovanni? Quali sono state le esperienze precedenti e che tipo di calcio vuole mettere in atto?

“Questa è la classica domanda che mi mette sempre in difficoltà, in quanto non ami assolutamente parlare di me. Sono un grande appassionato e mi diverto nel mondo del calcio da quando ho 19 anni. La maggior parte della mia vita calcistica è stata all’insegna delle scuole calcio con i ragazzi dai 6 ai 18 anni. Non sono una persona che elenca le sue esperienze, ma quella a cui sono più legato (escludendo l’Atletico Portici) è stata con i ragazzi dei Salesiani di Portici. Un’esperienza che mi ha formato come allenatore, ma soprattutto come uomo. Per quanto riguarda il calcio che voglio mettere in atto è un tipo di gioco propositivo che cerca di mettere in campo un mix tra tattica e tecnica che permetta a ogni giocatore di esprimersi al meglio e di giocare con la pura felicità di farlo”.

Infine, qual è il sogno di Mister Sangiovanni?

“Il mio sogno è quello che sto vivendo, ho una bellissima famiglia che amo e che fortunatamente mi SOPPORTA e supporta, ho un bel lavoro e sinceramente non mi lamento. Calcisticamente non ho sogni particolari in quanto ho sempre visto il calcio come un gioco e una passione in questo senso il sogno è continuare a divertirmi in un rettangolo di gioco!”

Francesco Abate