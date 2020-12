Avv. Grassani, caso Suarez: “Se la Procura contesterà l’art. 32: ammenda e penalizzazione per la Juve”

L’avv. Grassani sul caso Suarez, parla dell’articolo 32 per la penalizzazione alla Juve

Serie A – L’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, fa il punto sul caso Suarez che riguarda la Juventus ed il direttore sportivo Fabio Paratici ai microfoni del Corriere dello Sport. Di seguito quanto ha dichiarato:

Avv. Grassani:

«L’indagine penale ha sicuramente fatto un grosso salto di qualità che avrà ripercussioni anche su quella sportiva. In particolare sotto il profilo dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, che riguarda doveri e divieti in materia di tesseramenti. Se la Procura Federale contesterà l’articolo 32 si va all’ammenda alla penalizzazione di punti in classifica. Retrocessione? Accadrebbe soltanto in caso di affermazione di responsabilità del legale rappresentante in comportamenti legati al tesseramento ma non mi sembrano questi il ruolo e le contestazioni mosse a Paratici»

