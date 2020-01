Chiariello: “Napoli a fine gennaio il rischio è di guardarsi indietro”

Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo

Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo con il suo EditoNuovo:

“Calcio italiano che vede una corsa a 2 e mezzo in vetta alla classifica: Juventus e Inter appaiate, ma a 6 punti c’è la Lazio. Lazio chiamata ad una partita facile, perché il Napoli di questi tempi è una squadra non organizzata, non è lo squadrone che doveva battere Inter e Juve. L’Inter si è confermata la squadra di Antonio Conte con tutti i suoi pregi e difetti e la Juve, se si accende Ronaldo, Higuan e Dybala, ce n’è per pochi. Lecce che perde in casa anche contro l’Udinese, così come la SPAL destinata alla retrocessione. Genoa ha portato in carrozza, vedremo se il vento favorevole continuerà, ma è la squadra peggiore del lotto. Se la vedrà con Brescia e Udinese, non so se ci sarà qualche altra squadra che dovrà preoccuparsi da qui in avanti. A fine gennaio potrebbe esserci qualche bruttissima sorpresa di squadre che devono guardare indietro invece che in avanti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Immobile-Napoli, l’agente: “Era fatta, ma per i capricci di qualcuno è saltato tutto!”

VIDEO – Auriemma: “Sono indignato, il Napoli regala punti! Oggi, che arrivi Mago Zurlì o Guardiola, il risultato sarebbe lo stesso!”

Napoli, report allenamento: terapie per Maksimovic, differenziato per Koulibaly

Napoli, parla De Maggio: “Servono giocatori veri, di un certo livello”

Calciomercato Napoli, l’Inter non molla Amrabat: le ultime

Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari”

UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo

Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia

FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo post social!

La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato

Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere

Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo

Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus

Juventus – Spina rinnovi, rischio partenza a parametro zero

Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma”

Ti potrebbe interessare anche:

In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta

Strage di migranti, 1300 morti nel Mediterraneo nel 2019