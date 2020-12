Belec salva, Bogdan realizza: la Salernitana batte il Cittadella e mantiene il primato

La Salernitana continua a sognare la Serie A battendo il Cittadella per 1-0 che gli consente di mantenere il primato.

Una vittoria sofferta, per certi versi forse nemmeno troppo meritata ma fondamentale per gli uomini di mister Castori. I veneti, infatti, sono arrivati all'”Arechi” con il coltello tra i denti.

La gara, a onor del vero, non ha regolato grossi sussulti. Nel primo tempo i tiri nello specchio, di fatto sono stati zero, sia da una parte che dall’altra.

Uno per arte, invece nella ripresa. Il primo è degli ospiti, quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gargiulo da due passi, colpisce di destro a colpo sicuro, Belec però è sulla traiettoria e blocca a terra.

All’86’, invece, Bogdan non tradisce. Sul cross di Cicerelli, salta più in alto di tutti e, di testa, manda la palla in fondo al sacco.

Il successo lascia i salernitani in testa alla classifica di Serie B con 21 punti, segue la Spal a 19 mentre il Lecce è a 17.

