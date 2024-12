X – Azzi: “Conte può contare davvero solo su quattro cambi. Non ha alternative”

Il giornalista de la Repubblica, Marco Azzi, è intervenuto sul suo profilo social, dopo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, contro la Lazio per 3-1: “Si salvano in quattro: Caprile, Gilmour, Neres e Simeone: gli unici 4 ricambi su cui Conte può davvero contare. È stato giusto non rischiare i titolari con il Napoli primo in classifica in campionato? Forse no, ma non c’erano probabilmente alternative”.

