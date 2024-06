Relevo – Barrenechea in ottica Napoli, ma il tema non è mai decollato: Aston Villa nel suo futuro

Il giornalista Matteo Moretto, è tornato a parlare dell’affare Enzo Barreneceha. Il giocatore, per un breve periodo, è entrato nel mirino del Napoli, ma la società non ha mai deciso di affondare. Ora è vicino all’Aston Villa, in modo che i bianconeri possano sbloccare l’affare Douglas Luiz.

“Enzo Barrenechea è entrato in qualche discorso in ottica Napoli ma il tema non è mai decollato. Adesso il centrocampista argentino [insieme a Samuel Iling-Junior] è diventato la chiave per avanzare nell’operazione che porterà Douglas Luiz alla Juventus. Il brasiliano ha già dato massima disponibilità al club bianconero, per Thiago Motta è un acquisto fondamentale. Nelle prossime ore i due club avranno nuovi contatti per arrivare alla definizione”.

