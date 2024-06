UFFICIALE – Moreno Longo è il nuovo allenatore del Bari

SSC Bari ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale l’arrivo di Moreno Longo sulla panchina biancorossa.

Moreno Longo è il nuovo allenatore del Bari. L’annuncio è stato dato proprio dal club pugliese attraverso i propri canali social.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“SSC Bari dà il benvenuto a Moreno Longo nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa; per il tecnico piemontese accordo fino al giugno 2026 con prolungamento automatico per una ulteriore stagione sportiva in caso di promozione. Nato a Torino nel febbraio del ’76 da famiglia di origini pugliesi, vive la sua carriera da calciatore indossando le maglie di Torino, Lucchese, Chievo Verona, Cagliari, Teramo, Pro Vercelli e Alessandria. Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2006, comincia a fare esperienza come tecnico sulle panchine di squadre giovanili piemontesi prima di approdare al Torino, prima con gli Allievi Nazionali, quindi, dal ’12 al ’16, con la Primavera granata che conduce a quattro Final Eight, conquistando uno Scudetto di categoria nella stagione ’14-’15 e una Supercoppa nel ’15-’16.”

