Napoli, la clausola su Osimhen sta scoraggiando i club interessati

Il giornalista Xavier Jacobelli ha espresso un proprio parere sulla situazione relativa all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Tanti club in Europa sarebbero interessati a Victor Osimhen, tuttavia la clausola da pagare al Napoli sarebbe davvero molto alta, tanto da scoraggiare chi avrebbe mostrato interesse.

Il giornalista Xavier Jacobelli ha espresso il seguente parere ai microfoni de “L’editoriale”, in onda su Tuttomercatowebradio:

“Non credo che Kvaratskhelia possa lasciare la Serie A, De Laurentiis è stato alquanto intransigente su questo punto. Non si sta parlando di Osimhen in casa Napoli, la clausola da 120 milioni sta scoraggiando le pretendenti e questo è un capitolo da seguire, così come quello di Di Lorenzo. Sono giocatori vincolati da contratti pluriennali e plurimilionari. Leao non mi ha convinto ieri, deve sfruttare la vetrina di un evento così importante. C’è una pesante offerta araba, bisogna capire se il Milan e Fonseca sono disposti a cedere un giocatore del genere. Servirà poi trovare un’alternativa importante. Chiesa può essere la cessione eccellente per far quadrare i conti in casa Juventus, poi io personalmente non cederei mai Chiesa.”

