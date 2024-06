TvPlay – Di Biagio, l’allenatore su Kvara: “Se vale 100mln non può guadagnare così poco”

L’allenatore Luigi Di Biagio, è intervenuto in diretta, per commentare la situazione di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli: “Antonio Conte rimetterà a posto Kvaratskhelia e lo farà lavorare. Cercherà di capire cosa è successo. Due anni fa Kvara ha firmato un contratto importante, ma a cifre basse perché era all’inizio. Al momento in cui si vuole vendere il calciatore a 70-80-100 milioni, può un giocatore guadagnare solo un milione di euro? Merita un adeguamento del contratto. Un ragazzo che guadagna un milione e mezzo, viene venduto a 20 milioni”.

Su Chiesa: “Situazione molto delicata per Federico Chiesa, perché tra un anno va in scadenza. Le squadre pensano di offrire 20 milioni alla Juventus, perché poi lo possono prendere a parametro zero. Tra sei mesi firmerebbe gratis e poi potrebbe anche percepire uno stipendio da 10-12 milioni l’anno, perché il suo cartellino verrà acquistato a parametro zero”.

