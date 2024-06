Corriere dello Sport – Piace Hummels, ma il giocatore preferirebbe un’altra meta

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Mats Hummels. Il difensore tedesco, 35enne, si svincolerà a parametro zero dal Borussia Dortmund. A fine mese sarà libero di firmare con la squadra che più preferisce. Il suo agente lo ha proposto alla Roma, al Milan e al Maiorca, destinazione che sembrerebbe essere decisamente gradita, sia per esigenze calcistiche, che di vita. Ha già acquistato una mega villa e ora si trova in vacanza alle Baleari.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, la clausola su Osimhen sta scoraggiando i club interessati

UFFICIALE – Moreno Longo è il nuovo allenatore del Bari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi