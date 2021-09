Barzagli su Osimhen: “Contro la Sampdoria poteva fare di più”

Dopo Sampdoria-Napoli, Andrea Barzagli commenta la prestazione di Victor Osimhen.

Victor Osimhen è stato autore di una doppietta durante la sfida contro la Sampdoria, ma nonostante questo Andrea Barzagli fa delle dichiarazioni ben precise sulla sua prestazione. Ai microfoni di DAZN il difensore della Juventus ha affermato che l’attaccante azzurro avrebbe potuto essere ancora più decisivo.

“Osimhen è determinante ed importante, fa gol e stasera ne poteva fare anche di più. L’attaccante del Napoli è in una forma strepitosa, come tutta la squadra. Complimenti a Spalletti che per il momento è riuscito a trovare una quadra giusta e il Napoli è meritatamente primo in classifica.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli porta a casa la quinta vittoria di fila: è la terza volta nella storia

Schwoch si esalta durante la telecronaca: “Il Napoli fa paura”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ema, a inizio ottobre parere su terza dose e richiami