UFFICIALE – Belgio, Dries Mertens convocato in nazionale dal ct Martinez

Belgio, Dries Mertens è stato convocato in nazionale

Belgio, Dries Mertens è stato convocato in nazionale, malgrado la condizione fisica non sia delle migliori. Nonostante lo stop dell’Ats di Milano il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha chiamato per gli impegni contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per le qualificazioni a Qatar 2022, anche Romelu Lukaku. Questo l’elenco completo:

Portieri: Casteels, Courtois, kaminski, Mignolet.

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vermaelen, Vertonghen.

Centrocampisti: Castagne, Chadli, Foket, T. Hazard, Meunier, Saelemaekers, De Bruyne, Sambi Lokonga, Mangala, Praet, Tielemans, Vanaken.

Attaccanti: De Ketelaere, Carrasco, Doku, Januzaj, Mertens, Trossard, Verschaeren, Batshuayi, Benteke, Lukaku.

