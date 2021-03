Koulibaly e Di Lorenzo nella Top 11 dell’Asso Calciatori 2021

Koulibaly e Di Lorenzo nella Top 11 dell’Asso Calciatori

Ultime calcio Napoli – Koulibaly e Di Lorenzo nella Top 11 dell’Asso Calciatori, ecco quanto si legge nell’edizione odierna del Mattino:

Il difensore senegalese e Di Lorenzo sono i due azzurri presenti nella Top 11 dell’Associazione Calciatori: stasera su SkySport la scelta dei vincitori. Colpisce come non sia in lizza Lorenzo Insigne, esclusione decisamente discutibile per questa edizione speciale del 2021.

