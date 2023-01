Bereszynski al Napoli, il commovente saluto alla Sampdoria

Il centrocampista Bartosz Bereszynski è da oggi un nuovo giocatore del Napoli; con toccanti parole ha ringraziato la Sampdoria.

Bartosz Bereszynski è da oggi un nuovo giocatore del Napoli: il centrocampista arriva dalla Sampdoria, club che sfiderà i partenopei proprio nella giornata di domani. Il Napoli, come riportato in seguito, ha infatti pubblicato un comunicato che annuncia proprio il suo arrivo.

Bartosz Bereszynski ha voluto salutare la Sampdoria ed attraverso il suo profilo instagram ufficiale ha ringraziato il club che lo ha accolto nel 2017.

Di seguito la sua dedica:

“Quando sono arrivato qui, ero un ragazzo con grandi sogni. Oggi sono diventate tutte realtà e per questo Genova e Sampdoria rimarranno sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare i miei compagni, lo staff, il club e tutti i tifosi per avermi supportato durante questi meravigliosi 6 anni. Avrò solo bei ricordi. Mai parlavo molto e preferisco ringraziare sempre sul campo, ma ora devo scriverlo: GRAZIE MILLE! Io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa qui. Non sto dicendo addio all’Italia, solo addio per una nuova avventura. A domani, anche se in un ruolo leggermente diverso!”

Fonte foto: Instagram, @b_bereszynski

