Al Napoli piace Angelo Gabriel ma il prezzo non convince

Secondo il giornalista Ciro Venerato il Napoli sarebbe interessato all’attaccante del Santos Angelo Gabriel.

Il Napoli avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Santos Angelo Gabriel, tuttavia il prezzo fissato dal club brasiliano frenerebbe la trattativa. A dare la notizia ci ha pensato il giornalista Ciro Venerato che è intervenuto ai microfoni di TG Spot RAI.

Ecco in seguito le parole del giornalista, che afferma anche il passo indietro del Milan per quanto riguarda la trattativa sempre per la stessa ragione.

“Proseguono i sondaggi per l’eventuale erede di Lozano sulla corsia di destra. Il profilo del giovanissimo Angelo Gabriel del Santos è attualmente valutato con molta attenzione. Le relazioni sono positive, ma non convince il costo. L’ex club di Pelè continua a chiedere 15 milioni senza resettare le commissioni per i suoi esosi agenti. Per il Napoli sono troppi: età esperienze e costi non coincidono. Anche il Milan la pensa così; il club ha abbandonato la pista di recente.”

