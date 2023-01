Infortunio Di Maria, presenza in dubbio per Napoli-Juventus

Angel Di Maria ha avvertito un fastidio muscolare durante Juventus-Udinese, ecco le ultime in vista del Napoli.

La presenza di Angel Di Maria sarebbe in dubbio per la sfida tra Napoli e Juventus che andrà in scena il prossimo 13 gennaio. Il motivo ha a che fare con un fastidio muscolare che il giocatore avrebbe avvertito durante la sfida della Juventus contro l’Udinese. A causa di ciò Di Maria ha lasciato il campo in anticipo e le sue condizioni saranno valutate in questi giorni.

Intanto Massimiliano Allegri ha fatto sapere come sta il giocatore argentino in occasione della conferenza stampa tenutasi dopo la gara.

“Di Maria ha giocato 60-70′ a grandi livelli: veniva da 15 giorni di stop, poi si era fermato di nuovo prima della Cremonese, ma ha fatto una buona partita. Sono contento di lui e di tutti i ragazzi, perché oggi hanno messo il cuore e la voglia.”

