Biasin: “Senza mezza rosa titolare, neppure San Gennaro può fare miracoli”

Fabrizio Biasin dalla parte dei partenopei commenta così la performance contro l’Atalanta: “Senza mezza rosa titolare non può fare miracoli neppure San Gennaro“.

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive in merito alla performance del Napoli con l’Atalanta: “Senza mezza rosa titolare non può fare miracoli neppure San Gennaro. Non esistono “belle sconfitte”, ma quella con l’Atalanta ci si avvicina molto: per come è arrivata (il Napoli è stato all’altezza dei suoi super avversari), per come ha reagito il pubblico (solo “stimoli” positivi). La strada giusta per arrivare ai risultati è la compattezza e quest’anno, sul Golfo, ce n’è a quintali. Poi, certo, è importante che torni a fare il suo dovere anche la componente più importante in tutte le cose della vita: il culo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bagni: “A gennaio il Napoli puntellerà la rosa, bisogna puntare su profili precisi”

De Nicola: “Lo staff non lavora come si faceva prima, prevenire gli infortuni non è facile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: Usa, condanna Suu Kyi è affronto a giustizia