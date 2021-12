Corsi: “Parisi al Napoli? La priorità è la salvezza, a gennaio non parte nessuno”

Il presidente dell’Empoli chiude la porta ad un possibile trasferimento del suo giocatore nel mercato invernale

Fabrizio Corsi ha rilasciato delle dichiarazioni A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Il presidente dell’Empoli ha parlato, tra le altre cose, dell’interesse del Napoli per Fabiano Parisi.

Queste le sue parole:

“Il valore ed il costo di un calciatore aumenta quando gli vengono messi gli occhi addosso da parte di club importanti come il Napoli. Credo, però, che i calciatori dell’Empoli abbiano bisogno di fare uno step in più prima di arrivare in un top club.

Parisi a gennaio al Napoli? Noi siamo concentrati sullo Scudetto della salvezza, quindi il nostro obiettivo è quello di tenere i calciatori e migliorare la rosa, non cederli. Fabiano, quest’anno, ha giocato ancora poco, ma quando è sceso in campo ha inciso molto, come contro il Torino. Il mio obiettivo è quello di tenere la rosa intatta, poi vedremo.

De Laurentiis sogna lo Scudetto? Certo che lo sogna, anche perché fino a qualche domenica fa i suoi giocavano il miglior calcio in Serie A. Adesso bisogna recuperare gli infortunati per ritornare a fare bene”.

