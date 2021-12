Ex medico De Nicola: “Canonico stava con me, ma non so che metodo usi”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, presente a Goal Show interviene in merito alla situazione infortuni che sta vivendo il Napoli.

Queste le parole di Alfonso De Nicola a Televomero: “Canonico stava con te? Sì, stava con me, ma non so se usa le metodiche di prevenzione che usavamo prima. La responsabilità sanitaria dissero, io l’ho letto, che era affidata ad un medico romano. Io non so se è sfortuna o meno, potrebbe essere biomeccanica, ne parlavo in tanti convegni perché se uno ha ad esempio la iperlordosi lombare manda il bacino in avanti ed il muscolo flessore si tira, te ne accorgi guardandolo dopo tanti anni. Vedendolo correre posso già dirti a che infortunio va incontro. I medici attuali non lo sanno? Credo serva esperienza”.

