Modugno: “Sono tutti discepoli di De Nicola, ma tutti i club hanno infortuni”

Francesco Modugno smentisce tutto: “Sono tutti discepoli di De Nicola. Io credo che sia il calcio nell’epoca Covid, tutti hanno tantissimi infortuni”.

Francesco Modugno, giornalista Sky, ospite a ‘Goal Show’ in onda su Telemovero, esprime la sua opinione in merito alla situazione infortuni in casa Napoli: “Sono tutti discepoli di De Nicola che avranno fatto tesoro dell’esperienza con lui. Responsabile romano? Poi ci sono consulenti esterni di livello come c’erano negli anni precedenti. Io credo sia il calcio nell’epoca del Covid, tutti i club hanno tantissimi infortuni”.

