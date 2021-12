Santini: “Insigne è nel mirino della Juve, Agnelli punterebbe tutto su di lui”

Il giornalista Fabio Santini, ospite alla trasmissione Il Processo, in onda su 7 Gold ha lanciato una clamorosa indiscrezione di calciomercato. La Juventus starebbe puntando tutto su Lorenzo Insigne e l’affondo decisivo dipenderà tutto dalla cessione di Kulusevski:

“Al momento il calciatore non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Napoli e la Juventus sono piombati sull’esterno d’attacco. In caso di cessione di kulusevski, Agnelli punterebbe tutto sul capitano del Napoli“.