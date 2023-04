Biglietti Napoli-Salernitana, settore ospiti aperto ai tifosi granata

Arriva la notizia ufficiale relativa ai biglietti per la sfida tra Napoli e Salernitana: il settore ospiti sarà aperto per i tifosi granata.

Napoli e Salernitana si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 29 aprile ed è da poco arrivata la notizia che anche i tifosi granata potranno acquistare i biglietti per assistere al match. Il settore ospiti sarà infatti aperto per i sostenitori del club campano, purché non siano residenti nella provincia di Salerno.

Ecco quanto si legge su Ticketone proprio in merito all’acquisto:

“l’acquisto nei settori ordinari non è consentito ai residenti nella provincia di Salerno, ad esclusione dei possessori di Fidelity Card SSC Napoli. L’acquisto nel settore ospiti è consentito solo ai possessori di Fidelity Card della Salernitana non residenti nella provincia di Salerno. L’acquisto nel settore ospiti non è consentito ai residenti nella provincia di Salerno. La vendita del settore ospiti termina alle ore 19:00 del 28/04/2023″

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Salernitana, il sindaco di Salerno pronto a parlare a Questore e Prefetto

Renica: “Il Napoli meritava la Champions: sfortunato con l’arbitraggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, pomeriggio al parco con i con i figli. Fedez non pervenuto!