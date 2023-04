Festa Scudetto a Napoli, il Sindaco Manfredi prepara l’ordinanza

Il quotidiano Repubblica riporta le ultime sulla Festa Scudetto che avverrà a Napoli, in particolare sull’ordinanza del Sindaco Manfredi.

Il giorno della Festa Scudetto che avrà luogo a Napoli è sempre più vicino ed il Sindaco Gaetano Manfredi starebbe preparando l’ordinanza relativa alla circolazione stradale. Il quotidiano Repubblica si concentra sulla questione, anticipando quale sarebbe l’idea del primo cittadino di Napoli.

“L’idea è quella di trasformare la città in una maxi-isola pedonale con stop alle auto dal centro a Fuorigrotta. Un varco dovrebbe essere organizzato fuori dalla Galleria Laziale per evitare che il flusso di veicoli invada Mergellina. E lo stesso avverrebbe in via Marina, per impedire “l’invasione” di auto dalla provincia.”

