Bogarelli: “Serie A a fine maggio? Devono parlarne ora. Ecco la situazione sui diritti tv”

Bogarelli: i diritti tv sono pari al 50/60% dei ricavi di ogni società di Serie A, la situazione che si prospetta è particolarmente complicata

Marco Bogarelli, manager di Mediapro, ha parlato a Radio Sportiva delle proposte fatte per la ripresa del campionato di Serie A, dei diritti tv e di altro.

Queste le sue parole:

“Essendo i diritti tv pari al 50/60% dei ricavi di ogni società di Serie A, la situazione che si prospetta è particolarmente complicata. Ad oggi i club hanno ricevuto circa l’82% dei diritti tv a fronte di circa il 66% di partite giocate.

Se i broadcaster possono rivalersi? È un’ipotesi, dipende da come sono stilati i contratti. Da noi il calcio fattura da solo 4,5 miliardi di euro e con l’indotto arriva a 6.

Ci sono squadre che sarebbero più che felici di non ricominciare il campionato, ma credo che la Serie A debba agire e decidere da sistema. Per programmare una ripresa a fine maggio devi iniziare a parlarne adesso, poi se è possibile tornare in campo oppure no dipende dall’evoluzione sanitaria. La UEFA è stata l’ultima a prendere decisioni, la precedenza va ai campionati e non alle Coppe”. Conclude Bogarelli.

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts