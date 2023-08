Bonucci-Juventus, rapporti sempre più tesi. Il legale ha inviato un’altra pec alla società

Bonucci-Juventus, rapporti sempre più tesi. Il legale scrive alla società: reintegro in rosa o richiesta di danno d’immagine

I rapporti tra la Juventus e l’ex capitano, Leonardo Bonucci, non sono più idilliaci. Il calciatore è stato messo ai margini dalla società e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo legale avrebbe inviato una pec alla società bianconera con tanto di richiesta di reintegro in rosa.

L’avvocato di Bonucci, come previsto dagli accordi collettivi, a breve nominerà un esperto giurista per il futuro arbitrato. Laddove Bonucci dovesse restare a Torino chiederà il reintegro in rosa o i danni di immagine causati per tutta la situazione che si è venuta a creare.

