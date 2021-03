Brambati: “Simone Inzaghi nel mirino di Aurelio De Laurentiis”

Brambati rilancia l’ipotesi Simone Inzaghi

Il procuratore Massimo Brambati è intervenuto in diretta ai microfoni di Tmw Radio, dove ha rilanciato l’ipotesi Simone Inzaghi per la panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Napoli, nei pensieri di De Laurentiis c’è Simone Inzaghi. Il patron azzurro ha le idee chiare: non vuole proseguire con Gattuso che comunque troverà una squadra. Mi è stato detto da un famoso procuratore che in estate ci sarà un bel valzer di panchine e anche di ds. Ad esempio la Juventus, se dovesse andare via Paratici, potrebbero arrivare Carnevali o Tare. Il destino di Pirlo invece è legato alla Coppa Italia e alla qualificazione in Champions. Non sono convinto che rimanga a prescindere.”

