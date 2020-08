Bucchioni: “Sarri rischia parecchio. Si pensa già al sostituto se dovesse fallire in Champions”

Bucchioni parla del futuro di Sarri alla Juventus e del possibile sostituto

Enzo Bucchioni, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato della situazione di Sarri alla Juventus e del suo futuro. La permanenza del tecnico a Torino, secondo il giornalista, non è scontata e rivela anche il nome di un possibile sostituto:

“Sarri crede che soltanto dei dirigenti dilettanti possano pensare di rompere il rapporto con lui dopo appena un anno di lavoro. Sbaglia. I dirigenti della Juventus sono tutto fuorché dilettanti, ma da settimane si stanno guardando attorno e sono pronti a cambiare allenatore nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Se stasera la Juventus dovesse finire fuori dalla Champions gli ottavi, Maurizio Sarri non avrà futuro”.

Bucchioni ha poi aggiunto: “Sarri salva il posto soltanto se stasera conquista i quarti e poi la Juve regala una grande prestazione contro City o Real, le vere favorite alla vittoria finale. Se andasse fuori, le soluzioni non mancano. L’ultimo finito nella lista di Andrea Agnelli è Roberto Mancini. Il Ct piace da sempre. Nel 2013, dopo le dimissioni di Conte, fu in ballottaggio con Allegri e il feeling è rimasto. Perché Mancini dovrebbe lasciare la Nazionale in vista degli Europei? Per orgoglio. Il Ct non avrebbe gradito l’idea di Gravina di nominare Marcello Lippi direttore delle Nazionali, idea maturata senza la sua condivisione. Chi sussurra Allegri sbaglia”.