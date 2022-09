La Gazzetta dello Sport – Calabria contro Kvaratskhelia: il piano per vincere il duello.

Davide Calabria, escluso dai convocati di Mancini, è pronto nell’impresa di provare a bloccare le mosse di Kvaratskhelia:

“È atteso semplicemente dal miglior giocatore di questo inizio di campionato, che gioca nella squadra più in forma. Khvicha Kvaratskhelia accelera a sinistra, Calabria difende a destra e l’incrocio è ad alto rischio. Non solo, da quella parte attacca Piotr Zielinski, che conosce la strada per la porta e l’arte di prendere sul tempo un terzino. Serataccia? Non è detto. Calabria in questo inizio ha fatto un po’ di fatica, però ha carattere. Che cos’è la sua carriera, se non una continua dimostrazione che i limiti non esistono e i pronostici si ribaltano? Più di qualche volta ha giocato faccia a faccia con un esterno più talentuoso di lui, molto spesso ha vinto il duello.

L’accorgimento tattico – “Pioli, come sempre, sa che al suo 2 può chiedere di attaccare o di restare bloccato, per lasciare a Theo Hernandez la libertà che merita il suo mancino. Considerata l’assenza di Leao, domani sarà più probabile la seconda ipotesi: Theo nelle serate di calcio offensivo, Calabria vicino a Kalulu“.

