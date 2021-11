L’ex bomber azzurro Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Al centro del discorso impostate da Calaiò c’è il rendimento di Piotr Zielinski. Secondo l’arciere il suo calo è dovuto ad un aspetto tattico: siccome il Napoli non gioca più tra le righe, Zielinski è come un pesce fuor d’acqua che non riesce a mettere in mostra le sue caratteristiche migliori.