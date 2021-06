Calciomercato: Inter su Petagna, può esserci uno scambio con Vecino

Dopo la Juventus, ora anche i nerazzurri puntano l’attaccante del Napoli

L’Inter punta Andrea Petagna, a riportarlo è Tuttosport. L’attaccante piace anche alla Juventus e per i partenopei non è incedibile. Stando a quanto riferisce il quotidiano, Petagna potrebbe rientrare in uno scambio con Matias Vecino, vecchio pupillo di Spalletti ai margini dell’Inter e che il Napoli ha già cercato in passato. Al momento però non ci sarebbe nessuna trattativa in corso.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina, Ribey e Caceres verso l’addio. La viola perde pezzi

Napoli ,ferma la trattiva per Emerso Palmieri. Lovato interessa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sassoli, preoccupano le iniziative legislative in Ungheria