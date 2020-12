Calciomercato, Marino: “De Paul? A gennaio non va da nessuna parte, finora quelli interessati sono scappati davanti al prezzo”

Il direttore generale dell’Udinese blinda l’argentino almeno fino alla fine della stagione

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport in cui dice chiaramente che Rodrigo De Paul, per il momento, non abbandonerà il club friulano.

Queste le sue parole:

“A gennaio non va da nessuna parte, Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà”. E non è da escludere che l’argentino resti a Udine anche il prossimo anno: “Di sicuro c’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Ti dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute. Finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione, anzi sono scappati davanti al prezzo (ride, ndr). Scherzi a parte, non voglio dire una cifra, perché non sarebbe affatto logico visto che De Paul non è in vendita”.

