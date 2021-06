Calciomercato: Milan e Juventus su Kaio Jorge, il Napoli si defila

Gli azzurri, spesso accostati al giocatore, pare abbiano fatto un passo indietro

Tuttosport nella sua edizione odierna parla di Kaio Jorge. Il talento brasiliano in forza al Santos è da tempo accostato al Napoli, ma ora stando a quanto riferisce il quotidiano gli azzurri si starebbero facendo da parte, con Milan e Juventus pronte a fiondarsi sul giocatore.

Questo è quanto si legge:

“E’ derby con il Milan per Kaio Jorge, l’attaccante 19enne del Santos considerato uno dei talenti più promettenti del Brasile. Una punta per completare il reparto d’attacco: alla Juventus potrebbe partire come vice Morata, in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo, mentre per i rossoneri sarebbe di supporto a Zlatan Ibrahimovic e a Olivier Giroud, prossimo ad accasarsi a Milano”.

Il Santos non ha preclusioni a cederlo in questa sessione di mercato: il 31 dicembre Kaio Jorge va in scadenza di contratto e, pur di non perderlo a zero euro, il club brasiliano si accontenta di una decina di milioni. Pochi se le premesse verranno confermate”.