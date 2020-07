Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio inaspettato: “Under sta per essere venduto in azzurro”

Cengiz Under si avvicina al Napoli. L’annuncio arriva direttamente dalla Turchia, le parole sono di Goksel Gumusdag, presidente del Basalsehir, vecchio club del calciatore, che a TRT Spor annuncia: “Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell’operazione, 4-5 milioni saranno per noi”. La vecchia società del calciatore, infatti, rivendica una piccola quota sulla futura rivendita.

Dunque in gran segreto il Napoli sembra aver chiudo per il turco, pronto a fare le veci di Josè Maria Callejon e a giocarsi il posto con Matteo Politano. A questo punto probabile la permanenza di Hirving Lozano, sostituto naturale di Lorenzo Insigne. Pacchetto offensivo che si completerà poi con Mertens, Petagna e molto probabilmente Osimhen al posto di Milik.