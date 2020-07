Calciomercato Napoli, le ultime su Immobile

Napoli su Ciro Immobile e Igli Tare apre alla cessione di un big. Parla di mercato il ds della Lazio ai microfoni di Sky Sport.

Farete una cessione importante?

“A chi arriverà una proposta ci sedevamo e vedremo il da farci. Se le due parti sono contente perché no? Ma in questo momento non sono arrivate proposte”.

Borja Mayoral?

“E’ un giocatore che ha fatto una carriera importante però in questo momento l’unica cosa certa è che la Lazio per la prossima stagione è alla ricerca di uno, due attaccanti. Uno sicuro”.

