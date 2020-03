Calciomercato Napoli, Belotti piace: possibili contropartite tecniche in ballo

Sulla lista dei calciatori obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione, stilata dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, resta in bella evidenza il nome di Andrea Belotti, attaccante 26enne del Torino: secondo quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Mattino, per il Gallo c’è la possibilità di una trattativa con club proprietario del cartellino, il Torino, ed il prezzo del calciatore potrebbe essere abbassato mediante l’inserimento nell’affare di alcune contropartite gradite ai granata.

Le parole di Giuseppe Cannella, esperto di mercato

“Gli attaccanti servono sempre e anche il Napoli sta valutando. Moron? Non lo conosco molto bene. Secondo me servirebbe un giocatore che sia già a suo agio in serie A, un profilo alla Belotti per intendersi di cui si è parlato tanto. Non è facile una trattativa con Cairo, lo conosco molto bene. Le due società hanno chiuso l’affare Verdi quest’estate, ma il giocatore non ha fatto bene neanche al Torino. Il Napoli deve riuscire anche a sistemare Milik. Lo sostituirei puntando su un attaccante del nostro campionato, non farei tanti esperimenti stranieri”.

