Calciomercato Napoli, Callejon vuole restare: la situazione

José Maria Callejon vuole restare a Napoli, anche la sua famiglia vorrebbe rimanere, ma il rinnovo di contratto è fermo, al momento bloccato, l’intesa non c’è. Il motivo? Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: anche Gattuso vuole che Callejon resti e lo stesso De Laurentiis gli ha già fatto un’offerta, ma è proprio questo il punto.

Il Napoli propone allo spagnolo il rinnovo per un anno con opzione per il secondo, Callejon vorrebbe subito un biennale al medesimo stipendio. La differenza sta tutta qui: è questa la distanza da colmare per la fumata bianca. Ma il tempo corre.

